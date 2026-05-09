Arrivano tre nuovi farmacisti nella Asl Ogliastra. I professionisti hanno preso servizio nelle scorse settimane nella struttura complessa di Farmacia territoriale e sono stati presentati all’azienda durante un incontro dal titolo “Nuovi professionisti, nuove prospettive: professioni, esperienze e visioni per la sanità territoriale”. L’evento ha rappresentato anche un'occasione di confronto scientifico: i neoassunti, infatti, hanno illustrato le tesi di specializzazione discusse a marzo all’Università degli Studi di Cagliari. Il nuovo team è composto dai medici Martina Crobeddu (classe 1996, di Arzana), Sara Piras (classe 1995, di Baunei) e Luca Pirroni ‘96, di Tortolì). A completare l'équipe, Aurora Patteri (classe 1995, di Baunei), specializzanda e attualmente impegnata in uno stage formativo.

«Grazie all'arrivo di questi tre giovani professionisti, riusciremo a migliorare e rinforzare il servizio - spiega Sara Sanna, direttrice della Farmacia territoriale - le nuove risorse ci consentiranno di aprire dei punti di distribuzione farmaci anche a Jerzu e Tortolì».

«Investire sui giovani ogliastrini - specialisti che tornano a mettere le loro competenze a disposizione della propria terra - è una vittoria per l’intero territorio - evidenzia Andrea Fabbo, direttore generale della Asl Ogliastra - questa è la dimostrazione che la nostra Azienda può essere attrattiva anche per i giovani che vogliono mettersi in gioco». La Farmacia si sta evolvendo, sviluppando un sistema avanzato per la gestione delle terapie nei pazienti cronici, basato su una piattaforma digitale integrata. Telemedicina, intelligenza artificiale e tecnologie smart. Il futuro è adesso.

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