Notte di fuoco a Tortolì. Una Volvo XC60 è stata distrutta dalle fiamme mentre era in sosta in via Baccasara, a poche decine di metri dalla ferrovia. Il fatto è accaduto la scorsa notte. Un suv è stato completamente distrutto da un rogo, che poi è stato spento dai vigili del fuoco.

Sul'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Lanusei che stanno acquisendo le immagini delle videocamere installate nella zona. Il personale dell'Arma dovrà accertare le cause dell'incendio: non si esclude nessuna ipotesi, benché venga privilegiata quella dell'attentato.

I militari hanno anche interrogato il proprietario del mezzo, un ingegnere che è anche titolare di un’impresa di costruzioni.

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