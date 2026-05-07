Le fasi concitate dell’omicidio di Marco Mameli, 22 anni di Ilbono, ucciso con tre coltellate durante i carnevale di Bari Sardo del primo marzo 2025, sono state captate da una telecamera. Le immagini non riprendono con chiarezza il delitto, ma si sentono voci e si vedono i giovani che ad un certo punto si fronteggiano e scappano. Immagini mostrate ieri mattina, nell’aula della Corte d’assise di Cagliari, dal vicequestore Fabio Di Lella, dirigente a capo della Squadra Mobile di Nuoro che ha condotto le indagini culminate con il rinvio a giudizio del 28enne Giampaolo Migali, di Girasole, arrestato sei mesi dopo il delitto con l’accusa di omicidio aggravato.

llll Vittima Marco Mameli, ucciso a 22 anni il primo marzo a Bari Sardo, in un’immagine felice con la mamma Simona Campus

«Stai lì o ti pungo»

Il giovane di Ilbono è stato ucciso poco dopo le 23, in strada, al termine di un litigio. Prima delle coltellate mortali a Mameli – secondo l’accusa – l’imputato avrebbe ferito un altro giovane di Ilbono, Andrea Contu, 27 anni. Era stato lo stesso Migali a confessare il ferimento in Questura il giorno dopo, ma negando sempre di aver ucciso l’altro ragazzo. Le immagini proiettate ieri non hanno mostrato in realtà il delitto, avvenuto in un punto non ripreso dalle telecamere. Negli audio ripuliti dalla Polizia scientifica, però, si sentirebbe ad un certo punto prima un «Ti occo, ti occo, ti occo» (tradotto dall’investigatore come «Ti uccido, ti uccido, ti uccido», non addebitabile però all’imputato), seguito qualche secondo dopo dall’immagine di Migali con un braccio teso (secondo il poliziotto avrebbe impugnato il coltello) che avrebbe urlato «Ti pungo, stai lì o ti pungo». Una ricostruzione contestata dalle avvocate Francesca Ferrai e Maria Leonida Cadoni che difendono il 28enne, rimasto in silenzio per tutta l’udienza.

llll Indagato Giampaolo Migali, arrestato con l’accusa di aver ucciso Marco Mameli

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