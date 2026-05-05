Don Giovanni Laconi, 90 anni, di Ussassai, si è spento ieri a Roma dopo una lunga malattia. Una vita da missionario in Medio Oriente, per anni coordinatore della segreteria provinciale dei salesiani del Medio Oriente. Don Giovanni Laconi aveva mosso i primi passi della sua missione in Israele all'alba del 1955, dopo il ginnasio frequentato fra Lanusei e Ivrea e il noviziato a Villa Moglia di Chieri. Zio di don Franco Serrau, parroco di Stella Maris ad Arbatax, Giovanni aveva trascorso oltre 60 anni lontano da casa senza dimenticare le sue origini. Cercava di tornare in paese almeno tre volte l'anno a trovare parenti e amici. Almeno fin quando la salute glielo ha concesso. Nel 2004 aveva festeggiato in paese i 50 anni di sacerdozio.

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