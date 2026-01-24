Una nuova perturbazione è arrivata in Sardegna dopo il ciclone Harry. Decisamente meno preoccupante e stavolta da ovest, con raffiche di vento che potrebbero toccare i 70 chilometri orari e altre precipitazioni che interesseranno soprattutto la parte nord occidentale dell'Isola.

La protezione civile ha emanato un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico e idrogeologico sull'area del Logudoro, che dura sino alle 18 di oggi, sabato 24 gennaio.

Il weekend porterà neve sui rilievi e già il forte vento sta creando qualche disagio.

Sulla statale 126 "Sud Occidentale Sarda" è chiuso il tratto al km 40,000 al km 41,000, in entrambe le direzioni, a Iglesias a causa di massi in carreggiata. Le raffiche di vento hanno causato invece a Carbonia lo sradicamento di un albero nella via Costituente, caduto in area privata ma aperta al pubblico, creando danni ai veicoli in sosta e a proprietà private.

