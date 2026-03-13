Incrementare i livelli di sicurezza e l’accessibilità per i pedoni, oltre favorire un migliore utilizzo degli spazi pubblici da parte di residenti e turisti. Sono gli obiettivi del nuovo lavoro alla periferia nord di Girasole per cui il Comune è beneficiario di un finanziamento di 300mila euro (più 45mila di cofinanziamento). Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo marciapiede pedonale lungo via Eleonora d’Arborea (già via Nazionale), in un tratto che si estende per 624,50 metri, affiancando la carreggiata esistente sul lato opposto rispetto alla futura pista ciclabile. Nel lotto 1 verranno realizzati i primi 259,55 metri e il tratto che costeggia il ponte carrabile esistente, pari a 11,28 metri, verrà eseguito con successivo progetto. «Mettere in sicurezza e abbellire gli ingressi del paese è sempre stata una priorità della nostra amministrazione. Grazie al finanziamento della Regione - ha detto il sindaco, Lodovico Piras - riusciamo a realizzare un’opera importante per la nostra comunità, rendere decoroso l’ingresso del paese in arrivo da Lotzorai proseguendo il marciapiede dirimpetto asilo. Una volta terminata, l’opera farà parte dei risultati epocali ottenuti dalla nostra amministrazione». Chi ha elaborato l’iniziativa ha sottolineato che «il progetto è stato concepito con soluzioni tecniche semplici ma efficaci, finalizzate a garantire durabilità, funzionalità e sicurezza. L’intervento risulta pienamente compatibile con il contesto urbano esistente, contribuendo alla valorizzazione dell’ingresso al paese e al miglioramento della qualità urbana complessiva».

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