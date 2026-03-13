Nella suggestiva cornice della torre centrale del Nuraghe Santu Antine di Torralba è stato presentato il progetto internazionale “Twin it! Part II” (2025-2026).

Promossa dall'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale - Digital Library e dalla Soprintendenza Abap per le province di Sassari e Nuoro, l'iniziativa vede il complesso nuragico come unico monumento scelto dal Ministero della Cultura per rappresentare l’Italia nello spazio comune europeo dei dati sul patrimonio culturale di Europeana Foundation. Il "gemello digitale" in 3D non sarà solo uno strumento di fruizione virtuale, ma un supporto fondamentale per il monitoraggio, la manutenzione e la tutela del sito, già candidato Unesco.

Il progetto è il risultato di una sinergia tra istituzioni e professionisti come la la Digital Library (Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione-MiC), guidata dal direttore Giuliano Romalli, la Soprintendenza, sotto la direzione di Monica Stochino, con la consulenza scientifica e il coordinamento sul territorio delle funzionarie Nadia Canu e Laura Lutzoni.

Inoltre hanno partecipato alla realizzazione del progetto il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari, con il referente Michele Valentino e il laboratorio GRA•VIS, incaricati della realizzazione del modello 3D, il Comune di Torralba e la Cooperativa La Pintadera, per il supporto logistico e la gestione quotidiana del sito. La campagna si concluderà con un evento internazionale e l’hackathon “Hack for Europe”, dove i Ministri della Cultura dei 27 Stati membri condivideranno la loro visione sul futuro digitale del patrimonio.

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