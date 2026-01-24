Iglesias, massi sulla carreggiata: chiusa in entrambi i lati la statale 126L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza degli automobilisti
Disagi alla circolazione sulla statale 126 “Sud Occidentale Sarda”, dove è stato disposto il blocco del traffico a causa della presenza di massi sulla carreggiata.
La chiusura riguarda il tratto compreso tra il chilometro 40 e il chilometro 41, in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Iglesias.
L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza degli automobilisti. Sul posto sono operative le squadre dell’Anas, affiancate dalle forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni di rimozione dei detriti, con l’obiettivo di ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.
(Unioneonline/Fr.Me.)