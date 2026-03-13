A partire da lunedì 16 marzo, a Porto Torres, nell’ambulatorio di via Cavour 34 prenderà servizio una nuova pediatra di libera scelta, attività inserita nell’ambito 7del Distretto di Sassari, dell’Anglona, della Romangia e della Nurra Occidentale. Si tratta della dottoressa Anna Maria Oggiano, che osserverà gli orari da lunedì, a partire dalle ore 15.30 alle 17.30, il mercoledì dalle 15 alle 17, e nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30. I genitori dei bambini sprovvisti di pediatra, dal 16 marzo , potranno effettuare la scelta del medico utilizzando una delle procedure previste, collegandosi collegarsi al portale web di scelta del medico: https://zente.sardegnasalute.it/ o presentandosi negli uffici per la Scelta e revoca del Medico del Distretto di Sassari, presso il poliambulatorio di Andriolu a Porto Torres (orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 e il martedì, dalle 14 alle 16.30), muniti di documento di identità del genitore e della tessera sanitaria del minore Sempre dal 16 marzo sarà possibile inviare una richiesta via mail all’indirizzo scelapediatra.sausassari@aslsassari.it.

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