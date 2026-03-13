Indagini lampo dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia su un episodio avvenuto oggi a Porto Rotondo. Un uomo è stato arrestato e un altro è stato identificato, e sarebbe ricercato, dopo una aggressione avvenuta all’interno di un appartamento.

La vittima, uno uomo di 40 anni, è stata colta di sorpresa, picchiata e rapinata, il bottino sarebbe di circa 400 euro. I contorni della vicenda sono tutti da chiarire, ma i due presunti responsabili del raid, prima dell’aggressione, avrebbero avuto dei contatti con la vittima attraverso un piattaforma di messaggistica e incontri. Successivamente, dopo pressanti e ripetute telefonate con richieste di denaro, i due rapinatori hanno fatto irruzione nell’appartamento e costretto la vittima a consegnare il denaro.

I Carabinieri stanno indagando sull’episodio per chiarire le ragioni dell’aggressione e della richiesta di denaro. Le indagini sono state aperte per i reati di lesioni, tentata estorsione e rapina. Domani mattina la persona arrestata potrebbe comparire davanti al gip di Tempio, per la convalida.

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