Un grosso pino è caduto ieri sera intorno alle 22:30 in via Costituente a Carbonia.

L’albero è crollato sopra una Lancia Y parcheggiata lì sotto. Grossi danni anche ad un impianto solare termico presente in un giardino antistante. Sul posto i Vigli del Fuoco di Igleisas, la protezione civile Athena e gli agenti della polizia locale.

L’area è stata transennata in attesa della messa in sicurezza.

Nel corso della notte sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno sfoltito una grossa chioma di un altro albero e il comandante della polizia locale ha deciso di chiudere la strada in via precauzionale.

