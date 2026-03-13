l’aggressione
13 marzo 2026 alle 21:16aggiornato il 13 marzo 2026 alle 21:18
Olbia, donna picchiata e rapinata in casa: un fermoSul posto i carabinieri, i contorni della vicenda ancora da chiarire
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Aggressione a Olbia.
Una donna è stata picchiata in casa da due malviventi a Porto Rotondo, un’aggressione al termine della quale le sono stati portati via soldi e altri oggetti dall’abitazione.
Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica: a quanto si apprende è stato fermato uno dei presunti responsabili.
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