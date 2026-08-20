C’è un modo diverso di vivere l’estate in Sardegna, lontano dalla folla delle località costiere e immerso nei boschi della Barbagia. È quello proposto da Belvì, dove domani, sabato 22 agosto, torna “Picnic nel Bosco”, l’appuntamento che unisce natura, musica e prodotti del territorio. La serata, con inizio alle 20, si svolgerà nel Castagneto del parco comunale, in località Silisia. Il bosco sarà illuminato da scenografie di luci e colori, mentre il pubblico prenderà posto sul prato, con tovaglie da picnic messe a disposizione dall’organizzazione. Ai partecipanti è consigliato portare un cuscino o un plaid. Ad accogliere gli ospiti sarà la “cassetta del picnic”, preparata con una selezione di prodotti tipici locali e disponibile anche in versioni vegetariane e vegane. A completare la proposta saranno il Vino Mandrolisai “Azzàra” della Cantina Fradiles e la birra artigianale “Pozzo 16” del Birrificio 4 Mori.

Poi spazio alla musica con Valentino Aquilano, reduce dalle recenti apparizioni televisive nel talent show Like a Star. L’artista porterà a Belvì lo spettacolo “Valentino Aquilano canta Lucio Dalla”, accompagnato da un quartetto composto da voce, chitarra, tastiere e sassofono. In versione acustica, le canzoni di Dalla risuoneranno tra i castagni, in un incontro tra musica d’autore e paesaggio. L’iniziativa punta anche a promuovere un turismo attento e sostenibile.

«Musica, cibo e un’atmosfera che solo la Barbagia può offrire, sono questi gli ingredienti per creare una forma di turismo sostenibile. Il nostro territorio non può contare sul mare, ma creando eventi di nicchia si può comunque catturare l’attenzione dei turisti», spiega Francesca Pranteddu, assessora al Turismo del Comune di Belvì. Un’occasione per vivere una serata d’estate nel cuore della Barbagia, tra castagni, sapori locali e musica sotto le stelle.

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