Tutto all'insegna dello sport, di incontro e di memoria e per la difesa dell'ambiente. Nel ricordo di un noto personaggio sportivo, Riccardo Delrio, scomparso tragicamente due anni fa, nel più grande spazio verde della cittadina, il parco Pineta Albano, domani si svolgerà una grande manifestazione sportiva, la "Macomerun", che rientra a pieno titolo nel calendario dell'atletica sarda.

La manifestazione è organizzata dal'Asd Macomerrunners, col patrocinio del Comune e con l'approvazione della Fidal. Si svolgerà in un percorso di circa 6200 metri, articolati in quattro giri da circa 1.550 metri. Un circuito misto, prevalentemente sterrato, che si sviluppa all'interno della Pineta Albano. Ogni giro comprende circa 1.170 metri di sterrato, 180 di asfalto e circa 200 di cemento. La prima edizione di Macomerun è dedicata a Riccardo Delrio, che perse la vita in un tragico incidente motociclistico, molto conosciuto a Macomer per il suo carattere solare e generoso, per il forte legame con la famiglia e per la passione per lo sport, in particolare per il calcio e l'atletica.

Dal desiderio di familiari e amici di mantenerne vivo il ricordo è nata l'Associazione culturale Rikinik, che attraverso sport, musica e iniziative solidali porta avanti i valori che lo caratterizzavano. Una memoria che diventa così occasione di partecipazione e sostegno alla comunità. L'associazione Rikinik sarà presente anche alla Macomerun, collaborando al momento di convivialità successivo alla gara. Lo stesso regolamento descrive l'associazione come «una realtà nata nel ricordo di Riccardo per trasformarne lo spirito, l'energia e i valori in iniziative rivolte soprattutto ai giovani e al territorio».

La giornata inizia alle 9, con il ritrovo dele giurie e atleti. Alle 10.30 partirà la gara femminile, mentre alle 11.30 quella maschile. Si concluderà con le premiazioni e con una manifestazione conviviale.

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