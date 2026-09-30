Dagli attuali 40, si passerà a sessanta posti letto. Alla Rsa pubblica di Nuraghe Rujiu, "Sereni Orizzonti", unica in provincia di Nuoro e tra le più moderne in Sardegna, sono stati portati a termine in tempi record i lavori di ampliamento della struttura.

Un intervento importante, che permetterà di dare risposte alla pressante richiesta che arriva dall'intero territorio, quindi di accogliere e assistere un numero maggiore di anziani. Con la realizzazione di un nuovo nucleo da 20 posti letto, la capacità della residenza cresce infatti dagli attuali 40 a 60 posti.

Quella di Nuraghe Ruju è la prima Rsa aperta dal gruppo "Sereni Orizzonti" nella provincia di Nuoro, in attività ormai da cinque anni. È la Rsa che è diventata un punto di riferimento per le famiglie che cercano un luogo sicuro e accogliente in cui affidare la cura dei propri cari. Non a caso, l’ampliamento nasce dall’ascolto di un bisogno che continua a crescere: sono sempre di più le famiglie e le persone anziane che hanno bisogno di percorsi assistenziali qualificati.

Il nuovo nucleo sorge a fianco della struttura esistente ed è stato pensato per garantire agli ospiti comfort e qualità della vita quotidiana, con camere singole e doppie, soggiorni e sale da pranzo. Scale, ascensore accessibile alle persone con disabilità e montalettighe collegano il piano al resto dell’edificio, assicurando piena continuità con tutti i servizi già attivi.

L'edificio, realizzato in classe A3, integra un impianto fotovoltaico in copertura, pannelli solari termici per l’acqua calda, sistemi di recupero del calore e una pompa di calore ad alta efficienza. Un insieme di soluzioni che consente di coprire una quota importante del fabbisogno energetico della struttura, contenendo al tempo stesso le emissioni legate alla sua gestione.

L'ampliamento porterà anche nuove opportunità di lavoro nel territorio, grazie al potenziamento dell’organico con l’inserimento di medici, infermieri, operatori sociosanitari e altre figure dedicate alla gestione quotidiana della residenza.

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