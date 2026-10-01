Nuovi disagi sul fronte dell’approvvigionamento idrico a Nuoro. Questa mattina una rottura improvvisa della rete dell’acquedotto ha lasciato senz’acqua centinaia di famiglie nella zona compresa tra viale Costituzione, via Olbia, viale della Resistenza e le aree a cavallo tra viale Repubblica e viale Costituzione, uno dei quartieri più popolosi della città.

La sospensione del servizio è scattata senza un preavviso agli utenti. Solo intorno alle 9 Abbanoa ha inviato una comunicazione via mail, spiegando che l’interruzione era dovuta a una rottura improvvisa e che il servizio sarebbe rimasto sospeso fino alle 13.30. La distribuzione della rete, negli ultimi anni, è stata modificata proprio per cercare di limitare l’estensione dei disagi in caso di guasti. Una rottura che in passato avrebbe potuto provocare conseguenze a cascata su porzioni molto più ampie della città può oggi essere circoscritta a un numero più limitato di zone con la distrettualizzazione della rete.

Resta però il problema della frequenza con cui si verificano chiusure e rotture improvvise e, soprattutto, della tempestività delle comunicazioni agli utenti. Sono numerosi i nuoresi che segnalano disagi e lamentano di essere venuti a conoscenza dell’interruzione solo dopo essersi ritrovati con i rubinetti a secco. Il tema, dunque, non riguarda soltanto la durata della sospensione, ma anche la possibilità per cittadini, famiglie e attività commerciali di essere informati per tempo, così da poter organizzare le proprie attività e limitare i disagi. La situazione dovrebbe tornare alla normalità entro le 13.30, secondo quanto comunicato da Abbanoa, salvo eventuali imprevisti legati agli interventi sulla rete.

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