Il Centro Studi Agricoli ha promosso una nuova iniziativa volta a valorizzare le eccellenze del territorio: il percorso di avvio per il riconoscimento del Capretto Sardo Igp (Indicazione Geografica Protetta).

Per definire i dettagli di questo importante progetto, è stato organizzato un incontro territoriale interamente dedicato agli allevatori.

L'appuntamento si terrà mercoledì 30 settembre alle 10 e 30 a Desulo, nella suggestiva località Tascusi, nella sala riunioni del bar ristorante Madonna della Neve. L'incontro è aperto a tutti gli operatori del settore e ai pastori del territorio. L'obiettivo principale della mattinata sarà la costituzione ufficiale del comitato promotore, l'organismo che guiderà l'iter burocratico e disciplinare per l'ottenimento del prestigioso marchio di qualità europeo.

I lavori dell'assemblea saranno coordinati da Tore Piana, presidente del Centro studi agricoli, affiancato da Monica Pisanu, dirigente del Csa. «Durante l'evento si raccoglieranno anche le adesioni formali al progetto. Per ricevere informazioni o per aderire all'iniziativa, è possibile scrivere all'indirizzo email dedicato: csa.caprettosardoigp@libero.it. Un'occasione per tutelare l'economia locale, uniti per il futuro».

(Unioneonline/A.D.)

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