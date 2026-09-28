Una grigliata e una tombolata per incontrarsi e stare insieme. Quella di domenica scorsa è stata comunque una bella giornata di festa per gli ospiti della Rsa di Nuraghe Ruju, gestita dalla società Sereni Orizzonti.

Nella struttura di Nuraghe Ruju si è svolta la tradizionale grigliata d'autunno, che è stato un grande momento di incontro, tra gli ospiti e i volontari dell'associazione Mariposa Onlus, fondata dal compianto Daniele Nieddu, da qualche anno impegnata in attività di solidarietà in tutto il territorio. Quello di Nuraghe Ruju non è stato solo un momento di convivialità, ma anche un momento di incontro, grazie anche alla tombolata organizzata dai volontari di Mariposa, che ha coinvolto e divertito tutti.

«Un pomeriggio si è trasformato in un momento di vera comunità - dice la direttrice, Alessandra Cottino - continueremo a costruire occasioni di incontro, per il bene dei nostri ospiti».

L’iniziativa conferma l’impegno della struttura nel promuovere attività di socializzazione e nel costruire una rete di collaborazione con le realtà del territorio. E non finisce qui, perché venerdì prossimo, nel pomeriggio, si celebrerà la giornata dai nonni, con la partecipazione di gruppi culturali del territorio.

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