Troppi furti a talana. E il consiglio comunale porta il caso in aula. Seduta straordinaria dedicata ai ripetuti episodi ai danni delle attività private e del patrimonio pubblico a Talana. Il sindaco Loddo: «Gravità e ripercussioni sulla comunità locale».

I ripetuti episodi di furti e danneggiamenti che hanno interessato attività private e il patrimonio comunale arrivano al centro del dibattito istituzionale a Talana. Il consiglio comunale, riunito in seduta straordinaria pubblica il 30 settembre (verbale pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha dedicato una specifica discussione alla situazione.

L’argomento era indicato all’ordine del giorno come «Riflessione comunitaria sui ripetuti furti ai danni di imprese e patrimonio comunale anche alla luce dei recenti fatti» .

A introdurre la discussione è stato il sindaco Christian Paolo Loddo, che ha richiamato i recenti episodi. La discussione si è quindi sviluppata con gli interventi dei consiglieri comunali che hanno sottolineato le ripercussioni sulla comunità locale.

(Unioneonline/En.Ne.)

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