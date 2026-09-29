Macomer, incidente nell'area industriale di Tossilo: interviene l’elisoccorsoUn uomo trasferito d’urgenza in ospedale, sul posto i carabinieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nella tarda mattinata i mezzi di pronto intervento, assieme all'elisoccorso, sono intervenuti nell'area industriale di Tossilo per soccorrere un uomo coinvolto in un incidente.
Sul posto stanno operando le forze dell'ordine: dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di un incidente sul lavoro con l’uomo prontamente soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale.
Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravissime e non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente sarebbe avvenuto all'interno di un capannone logistico alimentare.
Sul posto stanno operando i carabinieri della compagnia di Macomer.