Nella tarda mattinata i mezzi di pronto intervento, assieme all'elisoccorso, sono intervenuti nell'area industriale di Tossilo per soccorrere un uomo coinvolto in un incidente.

Sul posto stanno operando le forze dell'ordine: dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di un incidente sul lavoro con l’uomo prontamente soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale.

Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravissime e non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente sarebbe avvenuto all'interno di un capannone logistico alimentare.

Sul posto stanno operando i carabinieri della compagnia di Macomer. 

© Riproduzione riservata