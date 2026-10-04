Riprende domani il piano asfalti, con l'operazione avviata dal Comune, denominata "Rigenerazione urbana". A partire da domani, si procederà con la bitumazione dell'ingresso sud (da Nuoro, Oristano e Cagliari) e si proseguirà anche nella strada per Santu Lussurgiu e il monte di Sant'Antonio. La Polizia Locale ha pubblicato l'ordinanza di modifica temporanea della viabilità, che consentirà di realizzare gli interventi di bitumazione e sistemazione della segnaletica orizzontale nei due tratti viari di accesso alla cittadina: l’accesso sud, dall’area denominata "Posto Blocco", dalla salita della chiesa di San Pantaleo, fino a piazza Garibaldi, di fronte al Municipio, oltre l’accesso in direzione Santulussurgiu I lavori, comporteranno la scarifica della vecchia pavimentazione, l’adeguamento plano-altimetrico dei chiusini, il posizionamento della nuova pavimentazione stradale, il rifacimento della segnaletica orizzontale e la sistemazione delle pertinenze stradali. In entrambi i tratti interessati dai lavori, l'ordinanza prevede il divieto di sosta e quindi il senso unico alternato, regolato da semaforo, a partire da stamattina fino al 30 di novembre. Il piano asfalti, avviato lo scorso anno, ha consentito di asfaltare gran parte delle strade interne dell'abitato, quindi eliminare il degrado nella viabilità.

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