A fine giugno tutto deve essere pronto per accogliere i rifiuti organici di mezza Sardegna, per evitare l'emergenza ambientale in piena estate.

È quanto è stato stabilito stamattina a Nuoro nell'incontro tecnico che si è svolto in prefettura tra il Prefetto Giancarlo Dionisi, il commissario straordinario della Provincia, il presidente del Consorzio Industriale provinciale, il presidente della Tossilo Spa e il commissario liquidatore del consorzio industriale di Macomer.

Entro giugno, quindi, a Tossilo dovrà essere pronta la cosiddetta Piattaforma di Compostaggio.

Il conferimento dei rifiuti organici, che coincide con l'inizio dell'estate e della stagione turistica, evita il conferimento nelle discariche, ormai sature, che rischiano di trasformarsi in autentiche bombe ambientali.

Un problema sottolineato più volte dal Prefetto di Nuoro e che impegna i partecipanti al vertice di procedere, in maniera celere, in questa direzione, per evitare che in piena stagione turistica possano verificarsi pericolose emergenze ambientali.

Per dare consistenza all'iniziativa, si è deciso di aggiornare l'incontro alla prossima settimana, con la Regione che dovrebbe provvedere, attraverso l'approvazione della finanziaria, all'erogazione di 500mila euro, stanziati dall'assessorato all'Ambiente, proprio per far ripartire l'impianto di compostaggio.

Intanto si è in attesa che la ragioneria della Regione sblocchi il milione di euro per il pagamento degli stipendi arretrati e futuri dei lavoratori della Tossilo Spa e dei fornitori dei servizi.

