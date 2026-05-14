Divulgazione, approfondimento, ricerca e passaggio di testimone alle nuove generazioni. Punta a questi obiettivi il grande convegno nazionale su Giorgio Asproni, organizzato a Nuoro, i prossimi 15 e 16 maggio all'auditorium della biblioteca Satta. Qui storici provenienti da diverse università italiane, assieme a ricercatori, sociologi, registi ma anche agli studenti del liceo Asproni di Nuoro - si incontreranno per fare il punto sul pensiero del politico ed intellettuale sardo.

Il convegno. I due giorni di studio, organizzati dalla Fondazione Asproni, vogliono fare il punto sullo sguardo ancora attuale del politico di Bitti (Nuoro), uomo di spicco del Risorgimento italiano. Non solo: i pionieri delle ricerche su Asproni si confronteranno con gli storici più rilevanti di oggi, i quali premieranno i liceali che hanno partecipato al concorso promosso dalla Fondazione in un ideale passaggio di testimone. Fondamentale proseguire e rilanciare la ricerca su Asproni che è stato una figura di assoluto rilievo, tanto che alla sua morte il Parlamento ha proclamato lutto ufficiale e funerale di stato, un onore concesso solo a Cavour e Rattazzi che, però, erano stati a capo del Governo. "Non Flectar", non mi piegherò, è l'epitaffio sulla tomba del politico sardo perché la sua vita è stata un atto di coerenza con i propri principi e persino il suo funerale si è trasformato in un evento politico senza precedenti.

Non solo: Asproni con il suo "diario politico" e l'epistolario è riuscito a lasciare una testimonianza lucida e puntuale che oggi è considerata fonte primaria e imprescindibile, con la quale tutti gli studiosi del Risorgimento devono fare i conti. Nella sua battaglia per l'Italia, Asproni non ha mai dimenticato la Sardegna anzi è stato tra i primi a teorizzare che senza l'autonomia regionale, l'Unità avrebbe perso qualsiasi senso per l'Isola. Celebri i suoi scontri in parlamento per far ottenere un telegrafo a Nuoro e i suoi interventi su ferrovie, miniere, questioni agricole e infrastrutture.

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