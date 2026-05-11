Il premio per il miglior allevamento è stato assegnato all’azienda di Mario Picciau di Monastir. Altri specifici premi sono stati però assegnati agli altri undici partecipanti, che rappresentano la qualità degli allevamenti di tutta l’Isola. Così la mostra zootecnica e agroalimentare di Macomer si è chiusa con un buon bilancio di pubblico e di scambi commerciali.

Nell'area fieristica di Sant'Antonio erano presenti 12 allevamenti di tutta l'Isola, con oltre 300 capi esposti, di alto livello genetico, con la vendita di circa 100 capi di ariete di alta genetica. Un successo, con l'organizzazione che ha puntato tutto sulla tradizione, facendo diventare protagonisti veri gli allevatori e gli espositori, che hanno gradito l'allestimento dell'intera organizzazione.

"Ringraziamo – commenta l'assessore Luciano Mazzette - tutte le aziende che hanno partecipato in un momento non proprio facile per il comparto. La loro presenza è sempre fondamentale per dare un senso a questi momenti che hanno lo scopo di fare il punto sulla qualità del bestiame e premiare le migliori realtà aziendali sarde, provenienti da tutta l’Isola, per gli sforzi che compiono durante l’anno. Successo anche per le venti aziende dell'agroalimentare che hanno messo in mostra il meglio delle produzioni delle campagne, dimostrando una vitalità che non è mai scontata e che va comunque riconosciuta e valorizzata”.

A rendere viva la manifestazione c'è stato il contributo di tante associazioni locali e gruppi che hanno dato il loro apporto speciale, in particolare la compagnia barracellare. Presenti anche Regione e Agenzia Forestas.

Fondamentale è stato il lavoro della struttura comunale che ha messo in moto una macchina organizzativa mai semplice, che tuttavia ha funzionato alla perfezione. "Con la mostra regionale degli ovini, si è tornati a su connottu - dice il sindaco, Riccardo Uda - come accadeva nel passato, si è proceduto con la contrattazione e i veri protagonisti sono stati gli allevatori, venuti da tutte le parti della Sardegna per valorizzare un settore importante della nostra economia".

© Riproduzione riservata