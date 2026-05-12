Aveva nascosto nello zaino tre panetti di hashish, oltre a marijuana già confezionata in dosi pronte per essere cedute.

Per questo un giovane di Siniscola è stato arrestato dagli uomini del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. L’operazione è scattata nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico di droga predisposti dal Questore della Provincia di Nuoro.

Gli agenti, nel corso di un’attività investigativa avviata di iniziativa, hanno prima sottoposto il giovane a perquisizione personale e successivamente hanno esteso i controlli alla sua abitazione. Proprio all’interno della casa i poliziotti hanno scoperto una sorta di serra artigianale utilizzata per la coltivazione della marijuana. Nel dettaglio sono state rinvenute tre piante in stato di fioritura avanzata e due rami della stessa sostanza in fase di essiccazione.

Durante la perquisizione è saltato fuori anche uno zaino contenente tre panetti di hashish e altri 100 grammi di marijuana già suddivisa in piccole dosi. Complessivamente lo stupefacente sequestrato ammonta a circa mezzo chilo.

Gli agenti hanno inoltre trovato diversi barattoli con infiorescenze di marijuana, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, elementi che hanno rafforzato l’ipotesi di un’attività di spaccio. Al termine degli accertamenti il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Il pubblico ministero di turno, Sandra Maria Benedetta Picicuto, informato dell’operazione, ha disposto gli adempimenti di rito.

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