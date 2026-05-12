Esperienza, conoscenza del territorio e un lungo percorso nella Polizia: Giacinto Ettore Mattera torna a Nuoro come nuovo Vicario del Questore Fortunato Marazzita. Il Primo Dirigente ha assunto ieri il nuovo incarico dopo l’esperienza maturata alla Questura di Oristano, dove negli ultimi due anni e mezzo aveva ricoperto lo stesso ruolo, riportando nel capoluogo barbaricino un bagaglio professionale costruito in oltre trent’anni di carriera tra Sardegna, Lombardia, Liguria e missioni internazionali.

Per Mattera si tratta di un ritorno in una città già conosciuta: dal 2018 al 2020 aveva infatti guidato la Sezione della Stradale di Nuoro, incarico assunto dopo la promozione a Primo Dirigente. Entrato in Polizia nel 1987, dopo la formazione alla Scuola Superiore di Roma viene assegnato nel 1992 alla Questura di Milano, dove opera in diversi uffici della città, tra Volanti e Commissariati. Nel 1995 il trasferimento in Sardegna al XIII Reparto Mobile di Cagliari, prima del passaggio, nel 2000, alla Questura del capoluogo sardo come Funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto. Nel suo curriculum anche un’esperienza all’estero: nel 2001 prende parte in Albania a una Missione Italiana Interforze di Polizia. Tornato a Cagliari, dirige l’ufficio Immigrazione e poi il Commissariato di di Quartu Sant’Elena. Nel 2014 viene nominato Dirigente della Stradale di Sassari, mentre nel 2020 viene trasferito in Liguria alla guida della Stradale di Genova. Nel gennaio 2022 rientra nuovamente in Sardegna, alla Questura di Cagliari, come Dirigente della polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione. Dal gennaio 2024 ha ricoperto l’incarico di Vicario del Questore di Oristano, fino alla nuova nomina ufficializzata ieri a Nuoro.

© Riproduzione riservata