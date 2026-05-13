Tanti scatti per celebrare lo sport. Al via la mostra e il concorso fotografico alla scoperta dello sport macomerese e della sua dimensione sociale, iniziative promosse e realizzate dal Comune, in collaborazione con le associazioni sportive operanti in città e col Centro Servizi Culturali Macomer.

"Oltre la competizione. Emozioni, comunità e valori. In memoria di Fello Pinna", assieme al concorso fotografico "Scatti di valore: la dimensione sociale dello sport", costituiscono i temi che caratterizzano la manifestazione. Una singolare iniziativa, che ha lo scopo di valorizzare la straordinaria ricchezza del mondo sportivo di Macomer che vanta una varietà di gruppi, associazioni e società con un passato e un presente straordinari, capaci di segnare la storia della comunità.

Attraverso gli scatti fotografici si raccontano tante storie, fatte di sport, di cultura e di socialità. Una manifestazione dedicata alla memoria di Fello Pinna, dirigente del Macomer Calcio, che ha rappresentato proprio l’esempio più evidente dell’impegno sociale legato allo sport.

La mostra sarà inaugurata venerdì alle 18 negli stand predisposti nel padiglione Tamuli (ex Caserme Mura), arricchita da una raccolta di cimeli per rappresentare anche l’evoluzione tecnica intercorsa nel tempo nella storia delle singole discipline sportive praticate in città. La mostra rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni, dalle 15 alle 20 (la domenica del 17 maggio dalle 10 alle 13 e poi il pomeriggio), fino al 24 maggio con la premiazione dei partecipanti al concorso fotografico.

L'esposizione fotografica, nelle mattinate, sarà a disposizione delle scuole che ne faranno richiesta per una visita guidata da un'operatrice del Centro Servizi Culturali, che proporrà il laboratorio dal titolo “Questo sport non fa per te”.

L'inaugurazione è prevista alle ore 18 di venerdì, con la partecipazione del sindaco, Riccardo Uda, l'assessore allo sport, Federico Castori, il presidente della commissione allo sport Maurizio Muzzu, il presidente della Consulta per lo Sport di Massimo Casula e Francesca Pinna, sorella di Fello Pinna a cui la mostra è dedicata. Non mancheranno gli incontro e manifestazioni con i rappresentanti di vari sport.

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