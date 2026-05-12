Macomer: addio a Tiu Finu Sanna, il centenario ex ferroviereOriginario di Silanus, ha cessato di vivere nella Rsa dove era ospite da qualche tempo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Lo scorso 10 dicembre aveva compiuto 100 anni, festeggiato dai figli, nipoti e pronipoti e amici, quindi anche dal sindaco Riccardo Uda, che gli aveva donato una pergamena, a nome dell'intera comunità.
Stamattina, cinque mesi dopo l'importante traguardo, tiu Finu, (Serafino Sanna), ex ferroviere, originario di Silanus, ma una vita vissuta intensamente a Macomer, ha cessato di vivere proprio nel suo paese di origine, nella Rsa dove era ospite da qualche tempo.
Tiu Finu Sanna ha trascorso la sua vita a Macomer, dipendente delle Ferrovie della Sardegna (ora Arst), dove ha tirato su la famiglia. Lascia i figli, i nipoti, parenti e amici, oltre le tre sorelle, Andreana (98 anni), Narcisa (94 anni) e Marilena (92).