Lo scorso 10 dicembre aveva compiuto 100 anni, festeggiato dai figli, nipoti e pronipoti e amici, quindi anche dal sindaco Riccardo Uda, che gli aveva donato una pergamena, a nome dell'intera comunità.

Stamattina, cinque mesi dopo l'importante traguardo, tiu Finu, (Serafino Sanna), ex ferroviere, originario di Silanus, ma una vita vissuta intensamente a Macomer, ha cessato di vivere proprio nel suo paese di origine, nella Rsa dove era ospite da qualche tempo.

Tiu Finu Sanna ha trascorso la sua vita a Macomer, dipendente delle Ferrovie della Sardegna (ora Arst), dove ha tirato su la famiglia. Lascia i figli, i nipoti, parenti e amici, oltre le tre sorelle, Andreana (98 anni), Narcisa (94 anni) e Marilena (92).

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