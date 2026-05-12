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Un ferito in maniera lieve e tre auto coinvolte. È questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi all’ingresso di Nuoro, che ha provocato pesanti rallentamenti e lunghe code sia in entrata che in uscita dalla città. Secondo le prime informazioni, lo scontro - un tamponamento - avrebbe interessato tre veicoli lungo una delle principali direttrici di accesso al centro urbano, causando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico, oltre ai sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla persona ferita. Le condizioni del coinvolto non sarebbero gravi. La viabilità è rimasta fortemente rallentata durante le operazioni di soccorso. Le cause dell’incidente sono ora al vaglio delle autorità competenti