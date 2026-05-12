Un diciannovenne è stato arrestato in flagranza di reato e altre quattro persone sono state denunciate a piede libero al termine di un'operazione antidroga condotta dai carabinieri a Macomer che ha portato al sequestro di 180 grammi di hashish e 7 di cocaina.

L'indagine è partita da alcuni servizi di controllo del territorio. Durante le perlustrazioni, i militari avevano notato un anomalo movimento di persone nei pressi di alcuni distributori automatici di bevande in città.

I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire come gli spacciatori lasciassero le dosi di droga sopra i distributori, dove gli acquirenti potevano ritirarle senza contatto diretto.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel locale hanno consentito di ricostruire le modalità di cessione, rivolta soprattutto ai giovani, e di identificare i responsabili, verso i quali sono stati emessi decreti di perquisizione personale e domiciliare.

Nel corso dei controlli, i militari hanno arrestato in flagranza il 19enne, trovato in possesso di 80 grammi di hashish, 7 grammi di cocaina e 560 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Altri quattro giovani — le cui responsabilità sono state documentate attraverso le registrazioni video — sono stati indagati in stato di libertà.

L’arresto è stato convalidato nella direttissima di questa mattina: il diciannovenne è stato sottoposto all’obbligo di firma.

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