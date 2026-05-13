Disagi alla viabilità nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio lungo la strada statale 125 Orientale Sarda. Anas ha infatti annunciato la chiusura temporanea del ponte sul Fiume Cedrino, all’uscita di Orosei per Calaliberotto, nel tratto compreso tra il km 224+480 e il km 224+800, in località Ponte Cedrino, per consentire lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e manutenzione della sovrastruttura del ponte.

La chiusura scatterà alle 22 di venerdì 15 maggio e resterà in vigore fino alle 7 di sabato 16 maggio.

Durante le operazioni, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi: i veicoli diretti verso Siniscola verranno indirizzati sulla strada statale 129, mentre per chi viaggia verso Orosei la deviazione interesserà la strada statale 129 con successiva immissione sulla strada provinciale 72.

Anas precisa che sarà comunque consentito il traffico locale fino all’area del cantiere, così da limitare i disagi per residenti e attività della zona. L’invito rivolto agli automobilisti è quello di prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea e di programmare gli spostamenti con anticipo, soprattutto nelle ore notturne interessate dall’intervento.

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