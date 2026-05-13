Una ragazza è rimasta leggermente ferita questa sera in piazza Italia dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in prossimità di un incrocio. Secondo una prima ricostruzione, il pedone avrebbe attraversato proprio nel momento in cui una Mercedes stava uscendo dall’incrocio.

L’autista della vettura, che procedeva a bassa velocità, non è riuscita a fermare il mezzo in tempo per evitare l’impatto. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, insieme agli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure alla giovane.

La ragazza è stata poi trasportata in ospedale per accertamenti: le sue condizioni, secondo quanto appreso, non sarebbero gravi.

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