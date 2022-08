I carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza alcolica e segnalato altrettanti soggetti perché trovati in possesso di 7 grammi di marijuana e 5 grammi di hashish. Sequestrata anche un’autovettura per la mancanza della copertura assicurativa.

La Compagnia di Lanusei ha segnalato alla Prefettura 9 persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per complessivi 20 grammi di marijuana, 12 spinelli e 0,5 grammi di cocaina.

Negli ultimi giorni, il Comando provinciale di Nuoro ha mobilitato 240 militari che hanno eseguito 24 posti di blocco e 182 posti di controllo durante i quali sono state identificate 783 persone e controllati 450 autoveicoli. 17 le perquisizioni personali/veicolari. Controllati anche 34 esercizi commerciali di vario tipo.

Numerosi anche i Carabinieri impegnati in servizi di ordine pubblico e vigilanza in occasione di concerti e sagre.

