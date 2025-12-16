Un grave incidente stradale ha provocato il blocco della statale 131 Dcn all’ingresso di Nuoro, subito dopo le gallerie di Prato Sardo.

Due camion, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Nuoro per soccorrere i conducenti. Uno dei due autisti ha riportato lesioni ed è stato estratto dai vigili del fuoco dal veicolo coinvolto, per poi essere trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti. Il secondo conducente è rimasto illeso.

La strada resta chiusa al traffico. Sul posto sono presenti il personale del 118 e le forze dell’ordine, che stanno gestendo la viabilità e effettuando i rilievi di competenza.

