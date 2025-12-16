Nel giorno in cui il Comune dispone la chiusura per una notte della galleria di Pratosardo per consentire le verifiche geognostiche, arriva una notizia positiva sul fronte delle infrastrutture strategiche per Nuoro. L’Unità Tecnica Regionale (UTR) dei lavori pubblici ha infatti espresso parere favorevole sul primo livello di progettazione dei lavori della galleria di Mughina. Ad annunciarlo in un post social è Pierluigi Saiu, esponente di SiAmo Nuoro, che ha dato conto dell’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) da parte dell’UTR.

«Questa mattina - scrive Saiu - l’Unità Tecnica Regionale dei lavori pubblici ha espresso parere positivo sul primo livello di progettazione dei lavori che interesseranno la galleria di Mughina».

Un passaggio fondamentale che consente ora di procedere con i successivi adempimenti: il progetto dovrà essere approvato dalla giunta comunale di Nuoro e successivamente trasmesso alla OIS, la società in house della Regione Sardegna, per l’avvio dell’appalto integrato. Saiu ricorda anche il percorso che ha portato al risultato odierno.

«Nel 2023, quando ero assessore regionale dei Lavori pubblici, furono stanziati, su mia iniziativa, i primi 10 milioni di euro per i lavori di riapertura della galleria. Grazie a quel finanziamento – sottolinea – la Regione Sardegna ha potuto richiedere ulteriori 10 milioni, autorizzati dal CIPESS nel settembre scorso».

La galleria di Mughina è chiusa dal 2022 e rappresenta un’infrastruttura fondamentale per la viabilità cittadina e territoriale. Per questo, l’appello è a non perdere altro tempo.

«La giunta comunale di Nuoro – afferma l’esponente di SiAmo Nuoro – dovrà ora approvare rapidamente il progetto e trasmetterlo alla società della Regione».

L’attenzione politica sull’opera resta alta. Il gruppo SiAmo Nuoro, in Consiglio comunale, chiederà in commissione e in aula un cronoprogramma dettagliato per conoscere l’avvio e la conclusione dei lavori.

«Saremo rigorosi nel verificare che i tempi vengano rispettati e che non si perda altro tempo – conclude Saiu –. Chiederemo che il sindaco riferisca in Consiglio e che venga sentita subito la OIS, la società della Regione Sardegna, per avere informazioni puntuali e tenere informati i cittadini sugli impegni che verranno presi e che vogliamo vengano mantenuti».

