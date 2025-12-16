Il cibo della tradizione locale, assieme ai canti e balli eseguiti dai cori e balletti, costituiscono gli ingredienti della manifestazione di grande spessore culturale, quale "S'Incantu de su Nadale", un grande evento che ripropone il Natale di Macomer, facendo rivivere il passato.

L’appuntamento è fissato per sabato prossimo, 20 dicembre, nel piazzale delle ex Caserme Mura, con inizio alle 17.30, dove saranno aperti al pubblico gli stand di degustazione presenti grazie alla collaborazione di Coldiretti Nuoro Ogliastra che propongono le Panadas, panzerotti e pizzette, formaggi dei caseifici artigianali, lo stufato di vitella, i vini e l'olio evo di Nuoro, i tartufi di una azienda agricola di Nurallao, le Seadas fritte, le zeppole e i ravioli dolci di Bolotana, le pizze di Birori e il miele di Sindia.

Tra la gente e le cortes ci sarà il contorno di balli sardi, con il gruppo Tradizioni Popolari di Macomer, il coro Melchiorre Murenu, Fantasias de Ballos, il coro Città di Macomer e il gruppo di ballo "Tamuli".

Ad organizzare sono il Comune, la Regione, la Camera di Commercio di Nuoro, il centro servizi culturali e Macomente, con la collaborazione di Coldiretti.

