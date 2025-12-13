Sulla sanità riparte la mobilitazione. Il primo appuntamento è fissato per lunedì, alle ore 16, con l'assemblea popolare annunciata dal comitato per la tutela della salute nel Marghine che si svolgerà nel salone "Castagna", sopra la biblioteca comunale.

Una manifestazione alla quale sono invitati a partecipare tutti i cittadini del Marghine, i sindaci e consiglieri comunali del territorio, i vertici del Distretto Sanitario, il commissario straordinario e il direttore della Asl di Nuoro, il presidente della Provincia e consiglieri regionali, tutte le associazioni di volontariato del settore sanitario, di assistenza e Protezione Civile.

«Insieme - recita un comunicato - possiamo difendere il diritto alla salute costruire una sanità dignitosa per il Marghine».

In discussione le liste di attesa che si allungano, la mancanza di specialisti e personale sanitario, con le famiglie che vivono senza il medico di medicina generale o pediatri di libera scelta.

«Non possiamo più aspettare - scrive il comitato - i cittadini del Marghine hanno diritto ad una sanità dignitosa».

Nell'assemblea saranno portati gli esiti dell'incontro tra il Comitato, il rappresentante dell'assessorato alla sanità in Sardegna e i vertici della Asl di Nuoro. Per questo si prospetta un importante momento di confronto aperto sulle criticità quotidiane, i disagi e le difficoltà, ma anche la disorganizzazione. Alla fine si formuleranno azioni concrete a difesa della sanità, anche a fronte delle novità annunciate dai vertici della Asl , quale la nascita della casa e dell'ospedale di Comunità, le aggregazioni funzionali territoriali e il centro operativo territoriale.

