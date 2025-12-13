Nuoro si accende con la fiamma olimpicaI dettagli del percorso cittadino
Oggi pomeriggio, 13 dicembre, ogni passo della fiamma olimpica sarà un invito a partecipare all’emozione di essere parte di qualcosa di più grande: un filo invisibile che collega Nuoro ai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, ma anche un’occasione, per i nuoresi e non, di vivere le vie della città in un momento speciale.
La staffetta prenderà il via in città nel tardo pomeriggio da via Trieste alle 18, e lungo il percorso la fiamma attraverserà alcune delle principali strade e piazze cittadine, tra lo sguardo curioso dei passanti e l’entusiasmo di chi si affaccia dalle finestre. Dopo la partenza, la fiamma raggiungerà via Brigata Sassari intorno alle 18:30, per poi arrivare a piazza Italia verso le 18:45. Proseguirà lungo via Ballero e viale Ciusa, toccando via Aspromonte alle 19:05, corso Garibaldi alle 19:10, via Manzoni alle 19:15 e via Giovanni XXIII alle 19:20, per giungere infine in via Vittorio Emanuele II. Qui, in piazza Vittorio Emanuele, di fronte alla Guardia di Finanza, l’ultimo tedoforo accenderà il grande braciere alle 19:30, dando il via a una vera e propria festa cittadina.
Il passaggio della fiamma olimpica è molto più di uno spettacolo: è un’occasione per sentire il battito della città, per condividere con amici e famiglie un momento unico e respirare i valori universali dello sport: amicizia, coraggio, rispetto e armonia. Camminare accanto alla staffetta o semplicemente osservarla significa sentirsi parte di un evento storico, un momento in cui Nuoro entra direttamente nel grande racconto dei Giochi Olimpici.