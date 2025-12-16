Piogge forti, nessuna conseguenza fisica sulle persone, ma sono state numerose le richieste di intervento arrivate tra ieri pomeriggio  e questa mattina al centralino dei vigili del fuoco di Nuoro. 

Le squadre  stanno intervenendo ininterrottamente per danni causati dal maltempo che ha colpito tutto il territorio provinciale: dalla serata di ieri sono stati effettuati  circa 70 interventi.

Particolarmente colpita la zona della Baronia con Posada, Siniscola, Budoni e San Teodoro, ma anche l’Ogliastra, e in particolare Tortolì e Lanusei.
Sul territorio sono intervenuti nel pomeriggio di oggi  circa 35 vigili del Fuoco con 12 mezzi al seguito e attrezzatura tecnica per far fronte agli interventi per strade allagate, alberi pericolanti, dissesti statici, smottamenti, cantine, case o strutture ricettive allagate e soccorso a persone. Le strade chiuse sono state diverse. 

