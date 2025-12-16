Allagamenti e dissesti, decine di interventi dei vigili del fuoco tra Ogliastra e BaroniaGiornate di intenso lavoro a causa del maltempo per le squadre del comando di Nuoro. Alcune strade chiuse per sicurezza
Piogge forti, nessuna conseguenza fisica sulle persone, ma sono state numerose le richieste di intervento arrivate tra ieri pomeriggio e questa mattina al centralino dei vigili del fuoco di Nuoro.
Le squadre stanno intervenendo ininterrottamente per danni causati dal maltempo che ha colpito tutto il territorio provinciale: dalla serata di ieri sono stati effettuati circa 70 interventi.
Particolarmente colpita la zona della Baronia con Posada, Siniscola, Budoni e San Teodoro, ma anche l’Ogliastra, e in particolare Tortolì e Lanusei.
Sul territorio sono intervenuti nel pomeriggio di oggi circa 35 vigili del Fuoco con 12 mezzi al seguito e attrezzatura tecnica per far fronte agli interventi per strade allagate, alberi pericolanti, dissesti statici, smottamenti, cantine, case o strutture ricettive allagate e soccorso a persone. Le strade chiuse sono state diverse.
(Unioneonline)