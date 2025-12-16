Un principio di incendio sviluppatosi dalla centrale termica di un condominio in via Catte ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco a Nuoro Sul posto è intervenuta la squadra con il supporto di un’autoscala.

L’azione tempestiva dei soccorritori ha permesso di contenere e spegnere rapidamente le fiamme, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe stato provocato da un presunto guasto al bruciatore della caldaia della centrale termica.

Le unità dei Vigili del Fuoco stanno lavorando alla messa in sicurezza dell’impianto e dell’edificio, per scongiurare ulteriori rischi. Durante le operazioni di soccorso, via Catte è stata temporaneamente chiusa al traffico, con disagi alla viabilità. La strada sarà riaperta una volta completate tutte le verifiche di sicurezza.

