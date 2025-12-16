Nuoro, scontro tra un furgone e due auto a Prato SardoÈ il secondo della giornata, dopo quello che ha visto coinvonti due camion sulla 131 dcn
Ancora un incidente stradale alle porte di Nuoro. Dopo il grave frontale tra due camion avvenuto nel pomeriggio sulla 131 dcn, intorno alle 18 si è verificato un nuovo sinistro poco dopo il bivio di Prato Sardo, prima della bretella di collegamento con la statale 131.
A scontrarsi sono stati un furgone e due automobili. Nell’impatto una delle auto è finita contro il guard rail, riportando gravi danni, mentre gli altri veicoli coinvolti hanno subito danni più contenuti.
Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte e non è stato reso noto se ci siano feriti. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi e per regolare la viabilità. A causa dell’incidente si registrano forti rallentamenti e code lungo il tratto interessato.