Ancora un incidente stradale alle porte di Nuoro. Dopo il grave frontale tra due camion avvenuto nel pomeriggio sulla 131 dcn, intorno alle 18 si è verificato un nuovo sinistro poco dopo il bivio di Prato Sardo, prima della bretella di collegamento con la statale 131.

A scontrarsi sono stati un furgone e due automobili. Nell’impatto una delle auto è finita contro il guard rail, riportando gravi danni, mentre gli altri veicoli coinvolti hanno subito danni più contenuti.

Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte e non è stato reso noto se ci siano feriti. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi e per regolare la viabilità. A causa dell’incidente si registrano forti rallentamenti e code lungo il tratto interessato.

