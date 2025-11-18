È Roberto Cesaraccio il nuovo Presidente del Consorzio Industriale. Succede a Gianni Pittorra. La sua elezione è avvenuta all’unanimità, con dieci voti su dieci, a conferma di una forte convergenza tra i soci sulla nuova guida dell’ente. Nuorese, laureato in ingegneria gestionale, Cesaraccio vanta una solida esperienza nella gestione d’impresa e nei processi di organizzazione aziendale, competenze che ora metterà al servizio dello sviluppo industriale del territorio.

A commentare l’elezione è il Presidente della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini, che sottolinea il lavoro svolto nelle ultime settimane per ricomporre un clima di piena collaborazione tra i soci del Consorzio: «In queste settimane abbiamo lavorato con impegno per garantire una nuova guida al Consorzio Industriale e ristabilire una adeguata concertazione tra tutti i soci. Le politiche di sviluppo, anche in una provincia che ha conosciuto un forte processo di deindustrializzazione, rappresentano ancora un’opportunità importante, soprattutto in vista della prospettiva offerta dall’Einstein Telescope.»

Ciccolini evidenzia inoltre la necessità di una strategia di sviluppo territoriale coordinata, capace di coinvolgere tutti i poli industriali:

«Occorre perseguire uno sviluppo armonico, da Siniscola fino a Tossilo, attraverso un coordinamento costante da parte della Provincia di Nuoro — ha sottolineato — e avviare una fase di riorganizzazione e rinnovamento del Consorzio Industriale, anche in vista della prossima scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.» Il Presidente della Provincia conclude rivolgendo un pensiero al neo eletto: «Al nuovo Presidente rivolgo un sincero augurio di buon lavoro.»

Con la nomina di Cesaraccio si apre quindi una nuova fase per il Consorzio Industriale, chiamato a consolidare il dialogo tra i soci e a cogliere le sfide di sviluppo che attendono il territorio nei prossimi anni.

© Riproduzione riservata