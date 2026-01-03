Festa a Macomer per un altro nuovo centenario. Si tratta di Antonio Manca che proprio oggi ha compiuto 100 anni. Per lui tanta gioia in tutta la cittadina. E per celebrare questo importante traguardo, oltre ai figli, parenti e tanti amici, Antonio Manca ha ricevuto la visita del sindaco, Riccardo Uda, della consigliera comunale, Teresa Bucciarelli, che hanno consegnato all’anziano una pergamena ricordo e la Veneretta, simbolo di Macomer.

Gli amministratori comunali hanno manifestato anche la vicinanza dell'intera comunità. Alla festa si è anche unito il parroco, padre Andrea Rossi e il vice, don Marco Saurra, con un momento di preghiera e di riflessione, ma soprattutto di ringraziamento per una vita lunga e piena.

L'undici dicembre scorso la cittadina ha festeggiato i cento anni di tiu Finu Sanna, ma la prossima primavera festeggerà i 102 anni della ex insegnante, Tonia Giglio e di tia Angela Porcu

