Superlavoro per i vigili del fuoco del Nuorese a causa dei danni provocati dal maltempo e dal forte vento.

Sin dalle prime ore del mattino due squadre della sede Centrale e dei distaccamenti del 115 di Macomer, Siniscola, Lanusei sono impegnate per la messa in sicurezza di carreggiate stradali e vie urbane dove si sono registrati crolli di piante e alberi.

Messi in sicurezza anche alcuni cavi elettrici, pali telefonici, con interventi anche in alcuni edifici. Diversi gli interventi in coda a causa delle numerose chiamate al numero d’emergenza.

