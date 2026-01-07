Incidente alla periferia di Nuoro: due feriti e traffico rallentatoScontro tra due auto in viale Murichessa, una si ribalta
Incidente stradale questa sera, attorno alle 20, alla periferia di Nuoro. In viale Murichessa una Fiat Punto si è ribaltata dopo un contatto con una Volkswagen, per cause ancora in corso di accertamento.
L’impatto ha provocato rallentamenti alla circolazione e ha reso necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e la carreggiata, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Gli autisti dei due veicoli sono rimasti lievemente feriti e sono stati trasportati in ospedale per controlli. Le loro condizioni non destano preoccupazione.