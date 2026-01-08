A Maurizio Muzzu, attuale consigliere comunale, è stata conferita la Stella di Bronzo al merito sportivo paralimpico, quale delegato Cip della provincia di Nuoro, a conclusione del quadriennio paralimpico tra il 2020 e il 2024. E' la prima volta che un macomerese riceve questo riconoscimento. "Sono orgoglioso ma convinto che l’impegno in questo settore non sia mai troppo- dice il premiato- soprattutto nella provincia di Nuoro dove c’è ancora tanto da lavorare e da fare. Il mio impegno, che va avanti da tanti anni, consiste nella gestione delle attività per agevolare le persone disabili, non solo a Macomer, ma in tutto il territorio provinciale. In questi ultimi anni ho lavorato per la realizzazione di alcuni progetti, legati allo sport tennistico, che hanno coinvolto anche le scuole e istituti superiori di Macomer. Ovviamente mi sono messo al servizio dei disabili. La Stella di Bronzo è un riconoscimento del lavoro svolto, direttamente dal comitato Italiano Paralimpico".

La premiazione si è svolta nel corso di una cerimonia per la consegna delle onorificenze e benemerenze per il 2024, che si è svolta a Cagliari a dicembre. "Nella nostra provincia è stato fatto tanto- dice Maurizio Muzzu- ma questo non basta. Occorre lavorare con chi è già impegnato, ottenendo importanti risultati, soprattutto nel liceo di Macomer. Colgo l'occasione per fare gli auguri al neo presidente del Cip, Claudio Secci, auspicando tanta collaborazione con il mondo sportivo per il bene di tutto il territorio e della Sardegna".

