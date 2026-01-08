È apparsa per la prima volta nella trasmissione di mercoledì sera, come new entry, concorrente per la Sardegna, nel programma televisivo di Rai Uno “Affari Tuoi”, condotto da Stefano De Martino: Sara Pireddu, 27 anni, impiegata contabile, ma soprattutto cantante e modella, si è proposta nel migliore dei modi.

Già alle prime battute del programma, le immagini hanno subito fatto il giro dei social. Proprio grazie all'attività artistica (canta anche nel coro parrocchiale), la giovane di Macomer è ben conosciuta non solo nel suo Comune, ma anche in diverse parti dell'Isola. Assieme al padre Sandro, infatti, l'estate scorsa ha girato diverse piazze, proponendo canzoni di gruppi e cantanti noti in tutta la penisola.

«Ho fatto domanda per partecipare alla trasmissione quale concorrente e proprio ieri ho fatto il mio primo ingresso ad Affari Tuoi, quale concorrente della Sardegna. È un'esperienza bellissima, che spero di concludere bene, magari con una bella vincita».

© Riproduzione riservata