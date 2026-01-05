Perquisizioni massicce, un arresto, la chiusura di un bar e adesso i Daspo urbani, provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane emessi nei confronti di due persone.

Non si allenta a Silanus la reazione dello Stato dopo i disordini della notte di Natale, quando dopo l’accensione di petardi e fuochi d’artificio in piazza era stato circondato un equipaggio delle volanti del commissariato di polizia di Macomer, fatto bersaglio anche di lanci di materiale esplodente.

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha notificato il provvedimento di Dacur emesso dal Questore di Nuoro contro due uomini che avevano dato il via al caos: non potranno «accedere e stazionare nei pressi di locali pubblici e aree dove vengono somministrate bevande nell’ambito del Comune di Silanus per due anni».

La violazione del divieto è punita, nei casi più gravi, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa fino a 20.000 euro.

I Daspo sono stati emessi a seguito dei controlli straordinari eseguiti il 27 dicembre, che avevano portato al rinvenimento e al sequestro di materiale esplodente e di sostanza stupefacente, con denunce a vario titolo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata