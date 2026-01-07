Si è conclusa con successo la grande operazione di pulizia, compiuta dalla Polizia Locale di Macomer, denominata proprio "Pulizia di Natale" in tutto il territorio comunale, compreso il centro abitato. Si tratta della rimozione di auto abbandonate, nel centro urbano e nelle aree limitrofe. Sono ben 75 i veicoli fuori uso, fatti rimuovere dal corpo di Polizia locale di Macomer, che prosegue con questa operazione ormai da diversi mesi, ottenendo risultati soddisfacenti. Non c'era una via del centro dove non ci fosse un auto o mezzo meccanico abbandonato, che rendeva il territorio indecoroso e anche pericoloso.

«Abbiamo ricercato dapprima la collaborazione dei proprietari con risultati lusinghieri. Gran parte dei veicoli fuori uso censiti- dice il comandante della Polizia Locale, Alessandro Corrias- sono stati ritirati, senza la necessità di procedere con sanzioni. Abbiamo notificato comunque una quindicina di verbali, cui seguiranno le notifiche delle ordinanze per la rimozione. Prima di Natale abbiamo chiuso la fase che riguarda l'area strettamente urbana».

Maggior decoro, maggiore pulizia, maggiore tutela ambientale e più spazi di sosta sono i risultati di questa operazione, che continuerà senza sosta anche in futuro. Nelle ultime operazioni , in alcuni casi, sono stati rimossi veicoli parcheggiati da anni in prossimità di palazzine condominiali, con la soddisfazione e il riconoscimento da parte degli abitanti delle zone maggiormente interessate dal fenomeno degli abbandoni.

«Conclusa la parte dell'area urbana - aggiunge Corrias - proseguiremo con controlli mirati alla zona industriale dove sono presenti veicoli di categorie superiori per i quali può essere prevista la sanzione della reclusione sino a cinque anni nel caso di veicoli fuori uso non bonificati».

