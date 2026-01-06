Anche quest’anno si è rinnovato il tradizionale appuntamento della discesa della Befana a cura del comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro.

Manifestazioni si sono svolte nella sede centrale di Nuoro e nelle piazze di Tortolì e Budoni dove grazie alle tecniche specializzate del nucleo Saf è stato possibile far arrivare la Befana dei vigili del fuoco che ha consegnato caramelle e cioccolati a centinaia di bambini.

Nella sede del comando provinciale di Nuoro la festa ha coinvolto 250 bambini nell’attesa della Befana che si sono cimentati nel percorso di “Pompieropoli” a cura dell’Associazione nazionale vigili del fuoco. Poi la consegna dei diplomi ai piccoli pompieri.

Successivamente la Befana si è calata dal castello di manovra e ha lanciato dall’alto caramelle e cioccolati per poi spostarsi al caldo per un breve momento conviviale e la consegna dei gadget ai piccoli.

